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11.11.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

Дороги Харківської області продовжують готувати до зими

Траси регіону, що фактично знаходиться на лінії фронту, мають бути проїзними та безпечними у будь-яку пору року.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
На Харківщині завершується підготовка доріг до експлуатації в осінньо-зимовий період. Підприємства, що займаються обслуговуванням та зимовим утриманням доріг, готові до роботи в надзвичайних ситуаціях та у разі потреби будуть працювати у режимі невідкладного реагування. 
 
Дорожники вже на 100% забезпечені піском, а днями очікується доставка партії солі, в об’ємах, достатніх для забезпечення усіх підрядників. Техніка, що має працювати під час снігопадів, також готова на 80% – комбіновані дорожні машини, грейдери та навантажувачі зможуть вийти на маршрути у разі першої ж потреби. 
 
Впродовж літа на багатьох ділянках, що були пошкоджені в ході бойових дій або під час передислокації важкої техніки, завершено ямковий ремонт та встановлено відповідні знаки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на дорогах Харківської області відновлюють розмітку.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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