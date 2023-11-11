11.11.2023 10:05 Віталій Хінєвіч
Дороги Харківської області продовжують готувати до зими
Траси регіону, що фактично знаходиться на лінії фронту, мають бути проїзними та безпечними у будь-яку пору року.
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
На Харківщині завершується підготовка доріг до експлуатації в осінньо-зимовий період. Підприємства, що займаються обслуговуванням та зимовим утриманням доріг, готові до роботи в надзвичайних ситуаціях та у разі потреби будуть працювати у режимі невідкладного реагування.
Дорожники вже на 100% забезпечені піском, а днями очікується доставка партії солі, в об’ємах, достатніх для забезпечення усіх підрядників. Техніка, що має працювати під час снігопадів, також готова на 80% – комбіновані дорожні машини, грейдери та навантажувачі зможуть вийти на маршрути у разі першої ж потреби.
Впродовж літа на багатьох ділянках, що були пошкоджені в ході бойових дій або під час передислокації важкої техніки, завершено ямковий ремонт та встановлено відповідні знаки.
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