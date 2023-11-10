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10.11.2023  10:20   Віталій Хінєвіч

На дорогах Харківської області відновлюють розмітку

Аби зробити дорогу безпечнішою, на Харківщині проведено роботи з відновлення горизонтальної дорожньої розмітки.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
В першу чергу такі роботи було зроблені на трасі Н 26 Чугуїв – Мілове, де крім загальної аварійної небезпеки існує ще й вибухово-мінна, адже не всі узбіччя на деокупованих територіях та тих, де йшли бойові дії, вже розміновано, або хоча б оглянуто вибухотехніками. 
 
«Відтак, будь-який контакт з узбіччям може бути потенціно небезпечним, і уникнути його водіям допомагає саме  розмітка. Загалом на Харківщині цьогоріч відновлено 1648 кілометрів розмітки»,- йдеться у повідомленні.
 
Окрім цього було виконано й інші види робіт: 
 
  • впорядкування автопавільйонів;
  • ямковий ремонт;
  • герметизація швів та тріщин.
Всі роботи виконуються в рамках експлуатаційного утримання.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять свої маршрути.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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