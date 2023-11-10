10.11.2023 10:20 Віталій Хінєвіч

На дорогах Харківської області відновлюють розмітку

Аби зробити дорогу безпечнішою, на Харківщині проведено роботи з відновлення горизонтальної дорожньої розмітки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

В першу чергу такі роботи було зроблені на трасі Н 26 Чугуїв – Мілове, де крім загальної аварійної небезпеки існує ще й вибухово-мінна, адже не всі узбіччя на деокупованих територіях та тих, де йшли бойові дії, вже розміновано, або хоча б оглянуто вибухотехніками.

«Відтак, будь-який контакт з узбіччям може бути потенціно небезпечним, і уникнути його водіям допомагає саме розмітка. Загалом на Харківщині цьогоріч відновлено 1648 кілометрів розмітки»,- йдеться у повідомленні.

Окрім цього було виконано й інші види робіт:

впорядкування автопавільйонів;

ямковий ремонт;

герметизація швів та тріщин.

Всі роботи виконуються в рамках експлуатаційного утримання.

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