09.11.2023 17:50 Віталій Хінєвіч
У Харкові трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять свої маршрути
Зміна маршруту руху пов'язана із ремонтом трамвайних колій.
У Харкові трамваї №16, 16А та 27 тимчасово змінять свої маршрути
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Рух трамваїв на вул. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Салтівське», буде припинений з 9:00 до 16:00 10 листопада.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - майдан Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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