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09.11.2023  17:23   Дмитро Колонєй

У Харкові кожний шостий не склав пробне НМТ з двох предметів: з яких саме

У Харкові підбили підсумки пробного тестування.

Впоратися не вдалося значної частині учнів з пробним НМТ з двох предметів у Харкові: яких саме
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, підсумки пробного національного мультипредметного тесту підбили в Харківському економічному університеті ім. С. Кузнеця.
 
За інформацією проректора вишу Максима Серпухова до участі зареєструвалися 4752 школяра.
Найменша кількість обрала НМТ з фізики та англійської мови – відповідно, 565 та 2867 учнів (предмети за вибором)
 

Середній бал з основних предметів:

  • історія України - 141,3;
  • українська мова - 134,7;
  • математика - 135,3. 
  • англійська мова - 148.
 
На 190-200 балів цей тест склала найбільша кількість учнів - 89. Середній бал з фізики - 134,8, і жоден учасник не зміг набрати 190 балів з цього предмету.
 
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Найбільше учнів, які не впоралися з тестуванням, - ті, хто складав пробне НМТ з математики та фізики. Таких виявилося 15% та 17%.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські школярі стали переможцями і призерами Всеукраїнського турніру істориків.
 

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  нмт, підготовка, харків
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