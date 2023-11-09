09.11.2023 17:23 Дмитро Колонєй

У Харкові кожний шостий не склав пробне НМТ з двох предметів: з яких саме

У Харкові підбили підсумки пробного тестування.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, підсумки пробного національного мультипредметного тесту підбили в Харківському економічному університеті ім. С. Кузнеця.

За інформацією проректора вишу Максима Серпухова до участі зареєструвалися 4752 школяра.

Найменша кількість обрала НМТ з фізики та англійської мови – відповідно, 565 та 2867 учнів (предмети за вибором)

Середній бал з основних предметів:

історія України - 141,3;

українська мова - 134,7;

математика - 135,3.

англійська мова - 148.

На 190-200 балів цей тест склала найбільша кількість учнів - 89. Середній бал з фізики - 134,8, і жоден учасник не зміг набрати 190 балів з цього предмету.

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Найбільше учнів, які не впоралися з тестуванням, - ті, хто складав пробне НМТ з математики та фізики. Таких виявилося 15% та 17%.