09.11.2023 17:23 Дмитро Колонєй
У Харкові кожний шостий не склав пробне НМТ з двох предметів: з яких саме
У Харкові підбили підсумки пробного тестування.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, підсумки пробного національного мультипредметного тесту підбили в Харківському економічному університеті ім. С. Кузнеця.
За інформацією проректора вишу Максима Серпухова до участі зареєструвалися 4752 школяра.
Найменша кількість обрала НМТ з фізики та англійської мови – відповідно, 565 та 2867 учнів (предмети за вибором)
Середній бал з основних предметів:
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історія України - 141,3;
-
українська мова - 134,7;
-
математика - 135,3.
-
англійська мова - 148.
На 190-200 балів цей тест склала найбільша кількість учнів - 89. Середній бал з фізики - 134,8, і жоден учасник не зміг набрати 190 балів з цього предмету.
Найбільше учнів, які не впоралися з тестуванням, - ті, хто складав пробне НМТ з математики та фізики. Таких виявилося 15% та 17%.
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