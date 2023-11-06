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06.11.2023  12:10   Віталій Хінєвіч

Харківські школярі стали переможцями і призерами Всеукраїнського турніру істориків

Фінальний етап пройшов у Чернівцях з 30 жовтня по 3 листопада.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Харків представляли п’ять команд:
 
  • збірна Шевченківського району в складі учнів Харківського академічного ліцею №45 та ліцеїв №6, 51, 105, 116;
  • збірна Салтівського району «SALTІVSKYI KVINTET» у складі учнів Харківської гімназії №84 та ліцеїв №3, 141, 124;
  • «Нове покоління» з Харківського ліцею №152;
  • «Liberté» у складі учнів ліцеїв № 14, 75, 107 та Харківського приватного ліцею «Вересень»;
  • «1654» в складі учнів Харківського ліцею №14, Харківського ліцею мистецтв №133 та Харківського приватного ліцею «Вересень».
 
Темами для дискусій були сучасні події російсько-української війни та проблематика геноциду українського народу під час Голодомору 1932-1933 років. 
 
Переможцем турніру стала збірна Шевченківського району. Друге місце посіли «SALTSVSKYI KVINTET», «Liberté» та «Нове покоління». Команда «1654» виборола бронзу.
 
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Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, освіта
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