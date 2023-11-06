06.11.2023 12:10 Віталій Хінєвіч

Харківські школярі стали переможцями і призерами Всеукраїнського турніру істориків

Фінальний етап пройшов у Чернівцях з 30 жовтня по 3 листопада.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Харків представляли п’ять команд:

збірна Шевченківського району в складі учнів Харківського академічного ліцею №45 та ліцеїв №6, 51, 105, 116;

збірна Салтівського району «SALTІVSKYI KVINTET» у складі учнів Харківської гімназії №84 та ліцеїв №3, 141, 124;

«Нове покоління» з Харківського ліцею №152;

«Liberté» у складі учнів ліцеїв № 14, 75, 107 та Харківського приватного ліцею «Вересень»;

«1654» в складі учнів Харківського ліцею №14, Харківського ліцею мистецтв №133 та Харківського приватного ліцею «Вересень».

Темами для дискусій були сучасні події російсько-української війни та проблематика геноциду українського народу під час Голодомору 1932-1933 років.

Переможцем турніру стала збірна Шевченківського району. Друге місце посіли «SALTSVSKYI KVINTET», «Liberté» та «Нове покоління». Команда «1654» виборола бронзу.

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