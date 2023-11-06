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06.11.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік задушив рідного брата: суд виніс вирок

Трагедія трапилась в одній з квартир, розташованих по проспекту Героїв Сталінграда в Харкові.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру
 
Прокурори довели, що 31 січня цього року чоловік вбив власного брата. Увечері того дня чоловік повернувся додому, де мешкав разом зі старшим братом і матір’ю, та побачив, що його родич знаходиться у нетверезому стані і поводиться агресивно.
 
Між чоловіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Молодший брат вдарив свого опонента, а коли той впав на підлогу, сів на нього зверху і став душити.
 
Матір кричала і вимагала припинити, однак чоловік не реагував на неї і продовжував стискати руки на шиї потерпілого. Жінка викликала поліцію — тільки правоохоронці змогли відтягнути вбивцю від брата і, побачивши відсутність дихання, стали надавати медичну допомогу і викликали бригаду швидкої.
 
Однак врятувати життя потерпілого не вдалось — лікарі, що приїхали за викликом, констатували його смерть.
 
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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