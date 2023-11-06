Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 листопала

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 5 листопада.
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