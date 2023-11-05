Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 листопала

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 4 листопада.
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День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
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