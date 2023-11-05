05.11.2023 11:43 Рита Парфенова

У Харкові оголосили карантин через сказ тварини: подробиці

У частині Індустріального району м. Харкова оголосили карантин через сказ тварини.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міський центр поводження з тваринами.



Випадок зі скаженим собакою зафіксували у промзоні на вулиці Роганській. 27 жовтня безпритульний агресивний собака вкусив там двох чоловіків.



Того ж дня працівники підприємства, що розташоване поряд с місцем події, викликали бригаду КП «Центр поводження з тваринами» для її вилову.



Під час поверхневого огляду ветеринарні лікарі виявили на тілі собаки садна. Тварину терміново помістили в окремий вольєр, працівників підприємства попередили про обмежений контакт з даною твариною. На шостий день, 1 листопада, собака загинула. Патологічні дослідження підтвердили у загиблої собаки захворювання на сказ.



Постраждалих від укусу направлено на лікування до 2-ої клінічної лікарні Харкова.



Оголошено карантин на частині території Індустріального району м. Харкова, обмежений:

вул. Сергія Грицевця,

вул. Кулешова,

вул. Олександра Зубарева,

пр-д. Кільцевий.

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Затверджений План заходів з метою ліквідації осередку сказу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом жовтня на Харківщині зареєстровано 12 випадків сказу тварин . Хвороба підтверджена у 9 котів (5 безпритульних), лисиці та 2 собак, одна з яких була покусана лисицею.