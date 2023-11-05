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05.11.2023  11:43   Рита Парфенова

У Харкові оголосили карантин через сказ тварини: подробиці

У частині Індустріального району м. Харкова оголосили карантин через сказ тварини.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міський центр поводження з тваринами.

Випадок зі скаженим собакою зафіксували у промзоні на вулиці Роганській. 27 жовтня безпритульний агресивний собака вкусив там двох чоловіків.

Того ж дня працівники підприємства, що розташоване поряд с місцем події, викликали бригаду КП «Центр поводження з тваринами» для її вилову.

Під час поверхневого огляду ветеринарні лікарі виявили на тілі собаки садна. Тварину терміново помістили в окремий вольєр, працівників підприємства попередили про обмежений контакт з даною твариною. На шостий день, 1 листопада, собака загинула. Патологічні дослідження підтвердили у загиблої собаки захворювання на сказ.

Постраждалих від укусу направлено на лікування до 2-ої клінічної лікарні Харкова.

Оголошено карантин на частині території Індустріального району м. Харкова, обмежений:

  • вул. Сергія Грицевця,
  • вул. Кулешова,
  • вул. Олександра Зубарева,
  • пр-д. Кільцевий.
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Затверджений План заходів з метою ліквідації осередку сказу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом жовтня на Харківщині зареєстровано 12 випадків сказу тварин. Хвороба підтверджена у 9 котів (5 безпритульних), лисиці та 2 собак, одна з яких була покусана лисицею.

 

Источник:   Центр поводження з тваринами
 Тэги:  сказ, карантин, харків
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