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16.10.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині у жовтні зареєстрували 12 випадків сказу тварин

Продовжується фіксування епізоотичого неблагополуччя зі сказу, що впливає на епідемічну ситуацію.

Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
 
Протягом жовтня  зареєстровано 12 випадків, у тому числі вперше за 2 роки – в Богодухівському районі (у Валківській ОТГ, де випадки не реєструвалися з грудня 2018 року). Сказ підтверджено у 9 котів (5 безпритульних), лисиці та 2 собак, одна з яких була покусана лисицею.
 
В цих осередках постраждало 14 осіб, всіх направлено на антирабічне лікування. 
 
У поточному році вже зареєстровано 47 випадків сказу у тварин, з них 6 - у диких тварин (лисиці). Від ушкоджень, нанесених скаженими тваринами, постраждали 62 людини. 
 
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Всього з початку року за медичною допомогою з приводу ушкоджень, нанесених тваринами, звернулись 2067 осіб, що майже на чверть більше, ніж за весь минулий рік. Отримали призначення на антирабічне лікування 635 постраждалих (30,7% від тих, що звернулися за допомогою, проти  20,0% торік).
 
«Уникайте спілкування з незнайомими та дикими тваринами. У разі отримання пошкодження від будь-якої тварини (дикої чи свійської, безпритульної чи власної) необхідно негайно звернутися до лікувального закладу. За тваринами, що мають власника, встановлюється ветеринарне спостереження на 10 днів»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що захід до Всесвітнього дня здорового харчування пройшов у Харкові.
 
Источник:   Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб
 Тэги:  харків, сказ
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