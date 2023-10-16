16.10.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

Захід до Всесвітнього дня здорового харчування пройшов у Харкові

Щорічно 16 жовтня у понад 50 країнах світу відзначається «Всесвітній день здорового харчування». Його мета – звернути увагу людей на важливість правильного та збалансованого харчування, як одного з головних факторів профілактики неінфекційних захворювань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Фахівцями Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб спільно з медичними працівниками Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 пройшли комунікаційні заходи з населенням.

Під час заходу для харків’ян та гостей міста проводилося безкоштовне консультування з питань здорового та безпечного харчування, інформування про методи профілактики неінфекційних хвороб, пов’язаних з неправильним харчуванням.

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Водночас фахівцями Центру надано консультації щодо профілактики серцево-судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, інфаркт, гіпертонічна хвороба тощо), відмови від шкідливих звичок (тютюнопаління, зловживання алкоголем) та збільшення фізичної активності. Охочі могли взяти участь в тестуванні з метою оцінки ризику розвитку інсульту, рівня нікотинової залежності.

Пройшло вимірювання артеріального тиску, дослідження цукру крові та безкоштовний забір біологічного матеріалу для виявлення вірусу SARS-CoV-2 (збудника COVID-19) методом ПЛР.