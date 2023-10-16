    
Главная Новини Харкова Медицина Захід до Всесвітнього дня здорового харчування пройшов у Харкові
16.10.2023  16:45   Віталій Хінєвіч

Захід до Всесвітнього дня здорового харчування пройшов у Харкові

Щорічно 16 жовтня у понад 50 країнах світу відзначається «Всесвітній день здорового харчування». Його мета – звернути увагу людей на важливість правильного та збалансованого харчування, як одного з головних факторів профілактики неінфекційних захворювань.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Фахівцями Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб спільно з медичними працівниками Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 пройшли комунікаційні заходи з населенням.
 
Під час заходу для харків’ян та гостей міста проводилося безкоштовне консультування  з питань здорового та безпечного харчування, інформування про методи профілактики неінфекційних хвороб, пов’язаних з неправильним харчуванням.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Водночас фахівцями Центру надано консультації  щодо профілактики серцево-судинних захворювань (ішемічна хвороба серця, інфаркт, гіпертонічна хвороба тощо),  відмови від шкідливих звичок (тютюнопаління, зловживання  алкоголем) та збільшення фізичної активності. Охочі могли взяти участь в тестуванні з метою оцінки ризику розвитку інсульту, рівня нікотинової залежності.
 
Пройшло вимірювання артеріального тиску, дослідження цукру крові та безкоштовний забір біологічного матеріалу для виявлення вірусу SARS-CoV-2 (збудника COVID-19) методом ПЛР.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 16 жовтня.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.10 Медицина На Харківщині у жовтні зареєстрували 12 випадків сказу тварин 16.10 ЖКГ Харківські комунальники наводять лад на цвинтарях 16.10 Надзвичайні події В Ізюмі чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 