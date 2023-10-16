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16.10.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники наводять лад на цвинтарях

Працівники СКП «Заповіт» щодня підтримують територію шести міських кладовищ у належному санітарному стані.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема, упродовж вересня-жовтня комунальники привели до ладу 40 га територій, вивезли 152 куб. м сміття, скосили траву на площі 8 га та видалили 38 куб. м сухостійних дерев і кущів. Крім того,  вони підготували до зими техніку, а також заготовили пісок для посипання алей від ожеледі.
 
 
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Детальну інформацію щодо роботи кладовищ можна отримати за тел.: 340-41-34 та (050) 402-58-45.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновлюють світло в селищі Харківського району.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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