16.10.2023 17:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники наводять лад на цвинтарях

Працівники СКП «Заповіт» щодня підтримують територію шести міських кладовищ у належному санітарному стані.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, упродовж вересня-жовтня комунальники привели до ладу 40 га територій, вивезли 152 куб. м сміття, скосили траву на площі 8 га та видалили 38 куб. м сухостійних дерев і кущів. Крім того, вони підготували до зими техніку, а також заготовили пісок для посипання алей від ожеледі.

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Детальну інформацію щодо роботи кладовищ можна отримати за тел.: 340-41-34 та (050) 402-58-45.