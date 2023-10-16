16.10.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Енергетики відновлюють світло в селищі Харківського району

Фахівці Дергачівського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" продовжують відновлювати електропостачання у селищі Прудянка Харківського району, передає РЕДПОСТ .

Як розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук, у цьому населеному пункті електромережу вдалося відновити вже на 80%.

"Була повністю замінена одна підстанція, ще на двох встановлені нові трансформатори замість пошкоджених. Окрім того, ми замінили 30 опор високовольтної лінії 10 кВ та 150 опор лінії 0,4 кВ, змонтували близько 20 кілометрів нового проводу.

Для завершення робіт потрібно встановити ще 60 опор та замінити 4 кілометри дротів. Ремонту потребує і підстанція, яка була повністю знищена обстрілами під час активних бойових дій", - зазначив Володимир Климчук.

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За його словами, відновлювальні роботи у Прудянці вже виходять на завершальний етап.