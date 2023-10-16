16.10.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові розвантажують трамвайні вагони, що прибули з Чехії

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що йде розвантаження перших чотирьох вагонів, що прибули з Чехії, передає РЕДПОСТ .

«Розвантажуємо перші чотири трамвайні вагони, які нам передало чеське місто Пльзень. Наступна партія з пʼяти одиниць прибуде до Харкова у середу.

Усі отримані трамваї вийдуть на маршрути, щойно адаптуємо їх під ширину нашої колії.

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Дякую народу Чехії за підтримку і допомогу Харкову!»,- повідомив Ігор Терехов.