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16.10.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові розвантажують трамвайні вагони, що прибули з Чехії

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі повідомив, що йде розвантаження перших чотирьох вагонів, що прибули з Чехії, передає РЕДПОСТ .

 
«Розвантажуємо перші чотири трамвайні вагони, які нам  передало чеське місто Пльзень. Наступна партія з пʼяти одиниць прибуде до Харкова у середу. 
 
Усі отримані трамваї вийдуть на маршрути, щойно адаптуємо їх під ширину нашої колії. 
 
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Дякую народу Чехії за підтримку і допомогу Харкову!»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Нн Харківщині відкрили рух модульним мостом.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, трамваї
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