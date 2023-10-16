У Харківській області визначилися з датою початку осінніх канікул

Стали відомі дати, коли школяри Харківської області підуть на канікули восени 2023 року.
Більшість школярів Харківщини підуть на канікули 23 жовтня, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.
Рішення розпочати розпочати осінні канікули з 23 жовтня прийняли переважна більшість загальноосвітніх навчальних закладів області.
Проте, у Валківській, Ізюмській, Сахновщинській, Наталинській, Куп’янській, Лозівській, Височанській, Слобожанській, Малинівській, а також частинах Роганьскої, Печенізької, Зміївської, Дергачівської, Вільхуватської та Золочівської громад канікули планують розпочати на тиждень пізніше – з 30 жовтня.
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