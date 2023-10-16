16.10.2023 15:00 Рита Парфенова

У Харківській області визначилися з датою початку осінніх канікул

Стали відомі дати, коли школяри Харківської області підуть на канікули восени 2023 року.

Більшість школярів Харківщини підуть на канікули 23 жовтня, повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації.



Рішення розпочати розпочати осінні канікули з 23 жовтня прийняли переважна більшість загальноосвітніх навчальних закладів області.



Проте, у Валківській, Ізюмській, Сахновщинській, Наталинській, Куп’янській, Лозівській, Височанській, Слобожанській, Малинівській, а також частинах Роганьскої, Печенізької, Зміївської, Дергачівської, Вільхуватської та Золочівської громад канікули планують розпочати на тиждень пізніше – з 30 жовтня.

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Незалежно від дати початку канікул їх тривалість складе 7 календарних днів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові 22-29 жовтня 2023 року на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця відбудеться пробне національне мультипредметне тестування для школярів старших класів.