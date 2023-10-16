Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 жовтня

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Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Емоції сьогодні візьмуть гору над логікою, тому день вдалий для самовираження та особистих стосунків. А відповідальні справи найкраще залишити будням.

Прогноз погоди у Харкові на 16 жовтня Протягом усього дня в Харкові буде хмарна погода. Удень очікується сильний дощ, але до вечора він повинен послабшати.