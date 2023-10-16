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16.10.2023  10:23   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 16 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 16 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • м. Харків  – 13 мкР/год;
  • м. Золочів – 13 мкР/год;
  • м. Богодухів – 12 мкР/год;
  • смт. Коломак – 12 мкР/год;
  • смт. Великий Бурлук – 11мкР/год;
  • смт. Печеніги – 8 мкР/год;
  • смт. Слобожанське – 15 мкР/год;
  • м. Куп’янськ – 10 мкР/год;
  • м. Красноград – 11 мкР/год;
  • м. Лозова – 10 мкР/год;
  • м. Ізюм – 10 мкР/год.
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
 

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Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 15 жовтня.

 

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
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