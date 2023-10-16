16.10.2023 09:59 Рита Парфенова

Жінку, яка впроваджувала стандарти освіти рф, судитимуть на Харківщині

У Харкові судитимуть освітянку, яка співпрацювала з окупаційною владою під час окупації Куп'янщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

До вторгнення російських військ на територію України жінка працювала вчителем. Під час окупації, вона отримала посаду «и.о. директора «Гусинского лицея Кондрашовского сельского совета ВГА Купянского района».



Співробітниця школи повідомила своїм колегам про впровадження стандартів освіти російської федерації в навчальному закладі та створила списки педагогів, які були готові працювати за цими умовами.



Крім цього, жінка організувала доставку підручників російською мовою, а в серпні минулого року вона і інші вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації у місті курськ, російська федерація, щоб оволодіти методикою викладання відповідно до стандартів освіти росії.

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Після досудового розслідування було затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо жінки за фактом колабораційної діяльності (згідно з ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Зараз жінка перебуває під вартою, і справу розглядатиме Червонозаводський районний суд м. Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Червонозаводському районному суді м. Харкова судитимуть заочно 36-річного мешканця м. Куп’янськ, який вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» при окупантах.