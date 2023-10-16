Жінку, яка впроваджувала стандарти освіти рф, судитимуть на Харківщині

У Харкові судитимуть освітянку, яка співпрацювала з окупаційною владою під час окупації Куп'янщини.
До вторгнення російських військ на територію України жінка працювала вчителем. Під час окупації, вона отримала посаду «и.о. директора «Гусинского лицея Кондрашовского сельского совета ВГА Купянского района».
Співробітниця школи повідомила своїм колегам про впровадження стандартів освіти російської федерації в навчальному закладі та створила списки педагогів, які були готові працювати за цими умовами.
Крім цього, жінка організувала доставку підручників російською мовою, а в серпні минулого року вона і інші вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації у місті курськ, російська федерація, щоб оволодіти методикою викладання відповідно до стандартів освіти росії.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Червонозаводському районному суді м. Харкова судитимуть заочно 36-річного мешканця м. Куп’янськ, який вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» при окупантах.
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