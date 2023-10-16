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16.10.2023  09:43   Василь Васильченко

У Харкові художник Гамлет Зіньківський зводив студентів на екскурсію (фото)

Молоді люди звернулися до Гамлета Зіньківського через одну з соцмереж і художник провів для них екскурсію по місцях зі своїми роботами.

Харків, Гамлет Зіньківський

У ході екскурсії художник розповідав про те, як створювалися роботи та різні цікаві випадки з життя та творчості.

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Тэги:  харків, гамлет зіньківський, екскурсія
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