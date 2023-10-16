    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 16 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС
16.10.2023  09:12   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 16 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була викликана ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом дня селище Борова в Ізюмському районі кілька разів було обстріляне ворожою артилерією. Внаслідок обстрілу сталася одна пожежа, яку загасили рятувальники з 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Крім того, бійці цієї частини здійснювали пошук людей під завалами зруйнованого обстрілом приватного будинку в селі Дружелюбівка, що належить Борівській громаді. Незважаючи на пошуки, людей під завалами не знайдено.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Загалом  протягом доби з 15 по 16 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:
  • 14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких були спричинені ворожими обстрілами;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – допомога населенню і комунальним службам;
  • 10 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у с. Кам'янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу "Пелюстка" та зазнав мінно-вибухової травми. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.10 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 13.10 Надзвичайні події Під Харковом гасили масштабну пожежу сухостою 13.10 Надзвичайні події Харківщина на ранок 13 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 