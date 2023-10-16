16.10.2023 09:12 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 16 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 14 разів виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була викликана ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом дня селище Борова в Ізюмському районі кілька разів було обстріляне ворожою артилерією. Внаслідок обстрілу сталася одна пожежа, яку загасили рятувальники з 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини.



Крім того, бійці цієї частини здійснювали пошук людей під завалами зруйнованого обстрілом приватного будинку в селі Дружелюбівка, що належить Борівській громаді. Незважаючи на пошуки, людей під завалами не знайдено.

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Загалом протягом доби з 15 по 16 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

2 – допомога населенню і комунальним службам;

10 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у с. Кам'янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу "Пелюстка" та зазнав мінно-вибухової травми. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.