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16.10.2023  08:41   Рита Парфенова

Обстріли Харківської області: госпіталізована жінка з пораненням

Протягом минулої доби на Харківщині були обстріли військовими рф населених пунктів у Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.


Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, військова агресія рф призвела до небезпеки для мирних жителів та інфраструктури цих районів.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • смт Борова Ізюмського району ворог обстрілював двічі за добу. Об 06:30 ранку до медиків звернулася 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища. Госпіталізована у середньому стані. Близько 22:45 смт Борова знову перебувало під ворожим обстрілом.
  • внаслідок обстрілу cела Глушківка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та господарчі споруди.
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  • у місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілами окупантів пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки.
  • через удар керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.
  • у селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула свійська худоба.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у с. Кам'янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу "Пелюстка" та зазнав мінно-вибухової травми. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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