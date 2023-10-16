16.10.2023 08:41 Рита Парфенова

Обстріли Харківської області: госпіталізована жінка з пораненням

Протягом минулої доби на Харківщині були обстріли військовими рф населених пунктів у Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.



Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, військова агресія рф призвела до небезпеки для мирних жителів та інфраструктури цих районів.

Зокрема, обстрілів зазнали:

смт Борова Ізюмського району ворог обстрілював двічі за добу. Об 06:30 ранку до медиків звернулася 65-річна жінка, що отримала поранення під час обстрілу селища. Госпіталізована у середньому стані. Близько 22:45 смт Борова знову перебувало під ворожим обстрілом.

внаслідок обстрілу cела Глушківка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок, гараж та господарчі споруди.

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у місті Вовчанськ Чугуївського району обстрілами окупантів пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки.

через удар керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

у селі Юрченкове Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу загинула свійська худоба.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у с. Кам'янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу "Пелюстка" та зазнав мінно-вибухової травми. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.