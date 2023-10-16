Обстріли Харківської області: госпіталізована жінка з пораненням

Протягом минулої доби на Харківщині були обстріли військовими рф населених пунктів у Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, військова агресія рф призвела до небезпеки для мирних жителів та інфраструктури цих районів.
Зокрема, обстрілів зазнали:
Раніше РЕДПОСТ писав, що у с. Кам'янка Ізюмського району 14-річний хлопець наступив на міну типу "Пелюстка" та зазнав мінно-вибухової травми. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
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