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16.10.2023  08:19   Рита Парфенова

Харків'ян попереджують про погіршення погоди

Тиждень у Харківській області почнеться сильними вітрами.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вдень 16 жовтня по місту Харків та області очікуються пориви північно-західного вітру, 15 – 20 м/с.
 
Це означає І рівень небезпечності, жовтий.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 16 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Удень очікується сильний дощ, але до вечора він повинен послабшати.

 

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  погода, харків
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