16.10.2023 08:07 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 16 жовтня

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході країни. В районі сел Синьківка та Іванівка на Харківщині українські воїни відбили понад 15 атак ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.



На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

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Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.



Авіаційних ударів зазнали села Піщане, Дружелюбівка, Чернещина.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 жовтня 2023 року.