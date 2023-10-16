Про стан бойових дій у Харківській області на 16 жовтня

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході країни. В районі сел Синьківка та Іванівка на Харківщині українські воїни відбили понад 15 атак ворога.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.
На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.
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Минулої доби під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
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