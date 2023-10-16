16.10.2023 07:30 Рита Парфенова

16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

16 жовтня відзначають День боса – вітання приймають керівники всіх рівнів від бригадира до президента країни.

Вважають, що ідея проведення Дня боса зародилася у Сполучених Штатах Америки. Її приписують Патріція Бейз Хароскі з Чикаго, яка працювала секретарем у компанії свого батька і в 1958 році озвучила ініціативу про необхідність щорічно проводити подібне свято. Того ж 1958 року Патриція Бейз Хароскі зареєструвала «День боса» у Торговій палаті США. Ну а дату 16 жовтня обрала тому, що її батько в цей день мав день народження. У 1962 році її ідея сподобалася губернатору штату Іллінойс, який уперше у світі надав цій даті офіційного статусу. День боса швидко поширився планетою, і сьогодні його відзначають не лише в США, а й у Європі, Канаді, Великій Британії, Австралії та Південній Африці.

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Щорічно 16 жовтня у понад 50 країнах світу відзначається Всесвітній день здорового харчування. Метою Всесвітнього дня здорового харчування є звернення уваги сучасного суспільства до проблем харчування.

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Всесвітній день продовольства, що відзначається щорічно 16 жовтня, надає привід замислитися над проблемою позбавлення людства від голоду.

Девиз на 2023 рік "Вода для життя. Вода для продовольства. Ніхто не повинен залишитися без уваги" підкреслює важливість води як джерела життя на Землі. Вода покриває 71% поверхні нашої планети, а наші тіла складаються наполовину з води. Проте лише 2,5% цієї кількості становить прісної води, яка придатна для пиття, сільського господарства та багатьох технологічних процесів. Вода є двигуном для людей, економіки та природи. Вода є основою наших продуктів харчування, і приблизно 72% всієї прісної води, що використовується у світі, витрачається в сільському господарстві. Однак запаси водних ресурсів, так само, як і інших природних ресурсів, обмежені. Саме тому ми маємо припинити розглядати воду як щось само собою розуміюче. Те, що ми споживаємо та як виробляються продукти харчування, має вплив на водні ресурси. Разом ми можемо досягти змін, якщо приймемо заходи для захисту водних ресурсів в інтересах продовольства.

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Щорічно 16 жовтня відзначається Всесвітній день хліба. Свято було засноване у 2006 році з ініціативи Міжнародної спілки пекарів та пекарів-кондитерів. А приводом стали події 1945 року – саме тоді було створено Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН, яка займалася вирішенням проблем у розвитку сільського господарства та його виробництва.



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А ще 16 жовтня у всьому світі прийнято відзначати Всесвітній день анестезії. За історичними даними, першу анестезію застосували 16 жовтня 1864 року. Лікар-стоматолог Томас Мортон провів операцію, застосувавши ефірний наркоз. За це йому навіть встановили пам'ятник у Бостоні (США), напис на якому говорить: «До нього хірургія завжди була агонією».

Також цього дня

У 1596 році розпочався Берестейський церковний собор (за новим стилем), на якому проголошений (ратифікований) акт з'єднання частини ієрархів та вірян Київської митрополії Вселенського патріархату з римо-католицькою церквою на умовах виходу з-під канонічної підлеглості Константинопольському патріархату, визнання зверхності папи Римського та прийняття католицького віровчення (догматики). Проголошенням унії було засновано Українську греко-католицьку церкву.



1799 – указом імператора Павла I від 16 жовтня, за доповіддю Святішого Синоду, було засновано, як тоді називалося, Слобідсько-Українську єпархію, яка виділилася з великої Білгородської єпархії. Першим її єпископом став Христофор (Сулима), який чимало попрацював на благо нововлаштованої єпархії. З того часу єпархія змінювала свою назву: у 1836 році вона стала називатися Харківською та Охтирською, а з 1946 року носить сучасну назву – Харківська та Богодухівська.



1854 – народився Оскар Уайльд, ірландський поет, драматург, есеїст, масон. Один із найвідоміших драматургів пізнього Вікторіанського періоду, яскрава особистість того часу, пізніше засуджений за «непристойну» (гомосексуальну) поведінку і після двох років в'язниці поїхав до Франції. Найбільш відомий своїми численними п'єсами ("Портрет Доріана Грея", "Ідеальний чоловік", "Як важливо бути серйозним"), крилатими словами та афоризмами.



1863 – народився Джозеф Остін Чемберлен, англійський державний та політичний діяч, лауреат Нобелівської премії миру 1925 року.



1888 – народився Юджин О'Ніл, американський драматург, Нобелівський лауреат 1936 року.



1918 – гетьман Павло Скоропадський видав універсал про відродження козацтва: «Для зміцнення сили держави нашої України відродити козацтво по всіх місцях його історичного існування в Україні».



1923 – засновано кінокомпанію Уолта Діснея.



1946 – виконано Нюрнберзький вирок – повішено 10 нацистських ватажків.



1947 – народився Девід Цукер, американський кінорежисер («З пістолетом наголо», «Цілком таємно»).



1958 – народився Тім Роббінс, американський актор («Втеча із Шоушенка», «Таємнича річка»), режисер («Мертвець йде»).



1978 – Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) став 264-им Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Прикмети дня

У цей день вшановується пам'ять святого Апостола. У народі день прозвали Денисом Позимнім тому, що «Прийшов Денис, потягнув день вниз, стало раніше сутеніти, пізніше світати, сонце вище за пічні труби не піднімається».



За старих часів вірили, що сьогодні треба побоюватися нечистої сили – лихоманок і пристріту. Від першої рятувалися осиновою корою, яку треба завжди носити з собою. Наші предки використовували проти пристріту, порчі та будь-якої іншої намови цибулю, часник, редьку та сіль.

Список заборон на 16 жовтня

вікна краще не відчиняти, щоб не проникла нечиста сила,

у дзеркало виглядати не можна, «накликаєш сорок бід»,

не треба підбирати знайдені монети - інакше можна залишитися без своїх фінансів,

не виносите сміття, інакше разом із ним можна викинути й удачу.

Іменини відзначають:

Денис, Іван, Павло, Петро, Ядвіга.