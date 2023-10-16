Прогноз погоди у Харкові на 16 жовтня

Протягом усього дня в Харкові буде хмарна погода. Удень очікується сильний дощ, але до вечора він повинен послабшати.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.
Вітер вночі південний, 5 - 10 м/с, вдень північно-західний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 11 - 13°..
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Емоції сьогодні візьмуть гору над логікою, тому день вдалий для самовираження та особистих стосунків. А відповідальні справи найкраще залишити будням.
Протягом усього дня в Харкові буде хмарна погода. Удень очікується сильний дощ, але до вечора він повинен послабшати.
16 жовтня відзначають День боса – вітання приймають керівники всіх рівнів від бригадира до президента країни.
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