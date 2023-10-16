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16.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 жовтня

Протягом усього дня в Харкові буде хмарна погода. Удень очікується сильний дощ, але до вечора він повинен послабшати.

дощ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.

Вітер вночі південний, 5 - 10 м/с, вдень північно-західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 11 - 13°..

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Народні прикмети

  • Горобці перелітають зграйками з місця на місце — чекайте на негоду.
  • Низькі темні хмари обіцяють швидке похолодання.
  • Якщо миші риють нори з південного боку, зима буде холодною.
  • Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає. І у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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