16.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 жовтня

Протягом усього дня в Харкові буде хмарна погода. Удень очікується сильний дощ, але до вечора він повинен послабшати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень дощ.

Вітер вночі південний, 5 - 10 м/с, вдень північно-західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря: вночі 9 - 11° тепла, вдень 11 - 13°..

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