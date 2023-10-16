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16.10.2023  10:58   Рита Парфенова

Як виглядає навчальний заклад Харківщини, зруйнований ворожим обстрілом, показали в прокуратурі (фото)

Правоохоронці зібрали докази та задокументували наслідки російської збройної агресії по Харківщині

Навчальний заклад у смт Борова, зруйнований ворожим обстрілом
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За інформацією слідства, вночі 15 жовтня, приблизно о 23:00, російські війська здійснили артобстріл селища Борова в Ізюмському районі. У результаті цього обстрілу майже повністю було зруйновано навчальний заклад, та також виникла пожежа.
 
Також вчора, близько 21:00, противник використав керовану авіабомбу та здійснив авіаційний удар по селу Чернещина, що розташоване в Ізюмському районі. У результаті цього атаки були пошкоджені приватні житлові будинки.
 
Навчальний заклад у смт Борова, зруйнований ворожим обстрілом
 
Крім того, в селі Глушківка, що належить до Куп'янського району, житловий будинок та гараж зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу з боку ворожих окупаційних військ.
 
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Прокуратури Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області спільно зі слідчими поліції вживають усі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
На цей час розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни відповідно до статті 438 частина 1 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби на Харківщині були обстріли військовими рф населених пунктів у Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.
 
Навчальний заклад у смт Борова, зруйнований ворожим обстрілом
 
Навчальний заклад у смт Борова, зруйнований ворожим обстрілом

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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