16.10.2023 10:58 Рита Парфенова

Як виглядає навчальний заклад Харківщини, зруйнований ворожим обстрілом, показали в прокуратурі (фото)

Правоохоронці зібрали докази та задокументували наслідки російської збройної агресії по Харківщині

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За інформацією слідства, вночі 15 жовтня, приблизно о 23:00, російські війська здійснили артобстріл селища Борова в Ізюмському районі. У результаті цього обстрілу майже повністю було зруйновано навчальний заклад, та також виникла пожежа.

Також вчора, близько 21:00, противник використав керовану авіабомбу та здійснив авіаційний удар по селу Чернещина, що розташоване в Ізюмському районі. У результаті цього атаки були пошкоджені приватні житлові будинки.

Крім того, в селі Глушківка, що належить до Куп'янського району, житловий будинок та гараж зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу з боку ворожих окупаційних військ.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Прокуратури Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області спільно зі слідчими поліції вживають усі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора. На цей час розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни відповідно до статті 438 частина 1 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби на Харківщині були обстріли військовими рф населених пунктів у Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.