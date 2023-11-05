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05.11.2023  10:09   Рита Парфенова

У лікарні помер мешканець Харківщини, який підірвався на міні на власному подвір'ї

У лікарні помер житель Харківської області, який 4 листопада підірвався на вибухонебезпечному предметі

швидка допомога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 

«В селі Черкаські Тишки на власному подвір'ї отримав травми внаслідок вибуху невідомого предмету чоловік 1972 р.н. З важкими травмами його доставили в лікарню, де він помер», - повідомив він.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 51-річний мешканець с. Черкаські Тишки  Харківського району, який в результаті вибуху невідомого предмету отримав поранення, був доставлений до лікарні з закритою черепномозковою та вибуховою травмою, політравмою, множинними рваними ранами обличчя, відкритим переломом лівого передпліччя, відкритим переломом лівої гомілки, множинними рваними ранамии правої верхньої та нижньої кінцівок.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  міна, харків, вибух, смерть, агрессия россии
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