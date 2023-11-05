З небезпечних територій Харківщини евакуювали більше ніж 150 дітей

Триває евакуація сімей з дітьми з громад Куп'янського району, що перебувають під постійними обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, наразі з батьками евакуйовано 157 дітей.
У населених пунктах, що перебувають під обстрілами, залишається 130 дітей.
Як повідомили пресслужбі поліції, протягом 4 листопада поліцейські евакуювали 19 дітей. Потребують примусової евакуації ще понад 100 дітей. Поліцейські забезпечують безпеку та порядок під час безпосереднього вивезення населення.
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів області. Зокрема, російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали Вовчанськ та Бударки Чугуївського району, Куп'янськ, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку та інші населені пункти Куп'янського району.
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