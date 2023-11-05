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05.11.2023  08:35   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 5 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники чотири рази виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, минулої доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Загалом протягом доби з 4 по 5 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:
4 – на ліквідацію пожеж;
5 – на допомогу населенню і комунальним службам;
6 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 листопада 2023 року.



 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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