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05.11.2023  08:19   Рита Парфенова

На Харківщині наші воїни відбили 10 атак ворога

Військові рф намагаються прорвати оборону у районі населених пунктів Синьківка та Іванівка, але українські війська вкотре успішно надають відсіч противнику.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, минулої доби більше ніж 100 населених пунктів в областях Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській опинилися під артилерійським обстрілом.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
  • на Слобожанському напрямку противник підтримує свою військову присутність в прикордонних районах і активно здійснює диверсійні акції, спрямовані на запобігання перебрасуванню наших військ на найбільш критичні напрямки. Також він посилює кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;
  • на Куп'янському напрямку ворог проводив безуспішні штурмові операції біля Синьківки та Іванівки в Харківській області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 4 листопада 2023 року.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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