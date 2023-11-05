05.11.2023 07:30 Рита Парфенова

5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.





Це професійне свято було започатковано у квітні 1999 року указом президента Леоніда Кучми "на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики". Зазначається щорічно у першу неділю листопада.



До працівників соціальної сфери входять співробітники Міністерства праці та соціальної політики України, управлінь з питань соціального захисту в регіонах, Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві тощо.

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Пам'ятний день ООН – Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі – відзначається щорічно 5 листопада з ініціативи представників Японії. Ця країна, що знаходиться в сейсмонебезпечному регіоні, нагромадила значний досвід запобігання та ліквідації наслідків від цунамі.



Дата проведення Дня також була обрана з ініціативи японської делегації. Цей вибір пов'язаний з історією «Інамура-но-хі» про селянина, який 5 листопада 1854 року пожертвував своїм майном, аби врятувати мешканців свого села. Він підпалив свій урожай, попередивши про небезпеку мешканців села, завдяки чому вони врятувалися. Після цунамі він взяв найактивнішу участь у відновленні села.

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномучеників Галактіона та Епістіми.



За Юліанським календарем, 5 листопада православна церква вшановує пам’ять одного з апостолів від сімдесяти — Якова Молодшого, якого називали братом Господнім.



5 листопада справляли останні осені – проводи осені. З цього дня вже чекали на зиму.



У давнину в селян була традиція розкидати шматочки пирога на полях, щоб зимові птахи “прилетіли до поля і своїми голосами заспокоїли землю”.



Як помічали батьки, «якщо на Якова крихту (снігову крупу, дрібний град) пошле, то з Мотрони (22 листопада) зима на ноги стане». А пишний сніговий покрив на Якова обіцяв м'яку та теплу зиму, а літо багате на врожай.



Цього дня було прийнято грати в так звані бджолині ігри – наслідувати дзижчання бджіл і їсти мед. Говорили, що чим більше меду з'їсть господар і чим голосніше дзижчатиме, тим краще роїться бджоли навесні, і тим більше меду вдасться зібрати наступного літа.

Що не можна робити 5 листопада

Заборонено займатися чужими справами, найкраще присвятити день собі та вирішенню власних питань.

Цього дня не можна ставати поручителем для інших людей.

Також не рекомендують позичати та брати гроші у борг. У давні часи вважали: якщо до цього дня хлопець не розрахується з боргами, то ходитиме в холостяках ще рік.

Також цього дня

У 1878 році народився Кузьма Петров-Водкін, видатний майстер образотворчого мистецтва (символізму та модерну).



1913 – народилася Вів'єн Лі, англійська актриса театру та кіно, яка стала найкращою Скарлетт О'Хара в історії екранізацій роману «Віднесені вітром».



1927 – в Англії почали працювати перші автоматичні світлофори.



1934 – народилася Кіра Муратова, українська режисерка, сценаристка та актриса.



1935 – випущено настільну гру «Монополія».



1938 – народився Джо Дассен, французький співак та музикант американського походження.



1943 – народився Сем Шепард, американський актор («Щоденник пам'яті», «Чорний яструб»).



1953 – у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона – першу у світі цільнозварювальну конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання сполучних матеріалів).



1959 – народився Брайан Адамс, один із найпопулярніших музикантів кінця минулого століття. Він випустив цілу серію платинових альбомів і записав величезну кількість хітів, які потрапили в безліч хіт-парадів.



1958 – народився Роберт Патрік, американський актор (рідкометалевий Т-1000 з «Термінатор-2: судний день»).



1960 – народилася Тільда ​​Суінтон, британська актриса («Хроніки Нарнії», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона», «Костянтин: Король темряви»).



1965 – народилася Фамке Янссен, голландська актриса («Факультет», «Люди Ікс», «Заручниця») та фотомодель.



1968 – народився Сем Рокуелл, американський актор («Зелена миля», «Лугові собачки», «Місяць 2112»).



1968 – Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Володимир, Вольдемар, Еміль, Єлисей, Єфросинія, Олександр, Омелян, Гнат, Максим, Микола, Яків.

за Юліанським календарем: Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихін.