05.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 5 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен зможе звернути на себе увагу будь-кого! Це стосується романтичних знайомств, і ділових зв'язків. Він відчуватиме приплив енергії і сил, що змушує його вести себе зухвало, при кожній нагоді провокуючи оточуючих. Не дивно, що багатьом це припаде не до душі, тож на сьогоднішньому порядку денному Овна можливий конфлікт. Натомість осіб протилежної статі його самовпевненість приваблюватиме. Зірки радять Овну витратити свою енергію на кохання, а не на сварки.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День буде наповнений для Тельця всіма відтінками емоцій, а його інтуїція сягне небаченої висоти! Тельцю легше прийматиме рішення не головою, а серцем, – навіть коли йдеться про роботу. Шосте почуття підкаже Тельцю правильний шлях там, де йому не вистачає інформації, досвіду чи знань. Тож зірки радять Тельцю прислухатися до голосу своєї інтуїції – вона здатна вберегти його від помилок та імпульсивних вчинків, про які згодом він міг би пошкодувати.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

На очах Близнюків будуть надягнуті збільшувальні лінзи: вони будуть схильні все перебільшувати - як хороше, так і погане! В результаті люди та події у Близнюків розділяться за чорно-білим принципом: щось вони можуть ідеалізувати, а в чомусь шукати недоліки. Останнє стосується і близьких Близнюків, які мають шанс почути від них чимало причіпок. Втім, завдяки таким «окулярам» Близнюки здатні помічати те, що зазвичай від них приховано. Це допоможе їм у будь-яких справах, які потребують уваги.

Рак (22 червня – 23 липня)

Енергійність і життєлюбність Рака розквітнуть його життя яскравими фарбами – навіть якщо події дня зовсім не будуть його до цього сприяти. Побут і рутина - доля тих, кому нецікаво жити на світі, до Раку ж це твердження не застосовується! Він зможе підняти настрій не тільки собі, а й усім, хто його оточує. А заразом Рак не проґавить можливість виставити себе у вигідному світлі перед людьми, від яких багато що залежить.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев буде сповнений енергії, яку зірки радять йому направити на побут та облаштування власного будинку. Його потяг до творчості забезпечить йому креативний підхід навіть у прозаїчних речах, таких як прибирання квартири або приготування їжі. Лев здатний створити складний кулінарний шедевр із десятка інгредієнтів! Втім, і в будь-якій іншій справі Лев зможе пов'язати докупи масу найрізноманітніших компонентів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ситуація триматиме Діву в приємному тонусі, не дозволяючи їй розслабитися і занудьгувати! Зірки обіцяють, що Діва зуміє вирватися зі щоденної рутини - можливо, самостійно, а можливо, отримавши якесь струс з боку. їй варто використовувати день для того, щоб дізнатися чи побачити щось нове та цікаве. Це буде не тільки приємно, а й корисно, дозволивши Діві подивитися на звичні речі під новим кутом.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези ризикують витратити набагато більше грошей, ніж вони планували! Під впливом емоцій вони будуть схильні робити несподівані, спонтанні та на перший погляд безглузді покупки. Втім, більшість із них, на превеликий подив самих Терезів, виявляться корисними і потрібними. Іншими словами, у витратах Терези буде вести інтуїція, а не логіка. Але покладатись лише на неї не варто: краще підстрахуватися, визначивши для шопінгу суворі ліміти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День Скорпіона обіцяє пройти під гаслом: «Я сам!». Він відчуватиме в собі первісну, стихійну силу, а також впевненість, що переходить усі межі. Це не тільки дозволить Скорпіонові успішно справлятися з будь-якими завданнями, але й зробить його вельми привабливим в очах протилежної статі. А от із тими, з ким Скорпіон не збирається фліртувати, його стосунки складатимуться не так гладко. Виставляючи на перше місце своє «Я», Скорпіон може тим самим утискати почуття та гордість інших.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У голову Стрільця буквально увірветься шквал творчих та нестандартних ідей! Щоб їх не забути, Стрільцеві слід весь день тримати напоготові блокнот і олівець - коли ці ідеї йому обов'язково знадобляться. Взагалі, будь-які справи та плани Стрільця, в яких присутні хоча б крихта творчості та нестандартний підхід, супроводжуватиме успіх. Головне, що потрібно від Стрільця – не ставити на шляху своєї фантазії штучних перешкод.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу варто як слід пофантазувати! Зірки нагадують йому: щоб досягти багато чого, треба час від часу виходити за рамки та давати волю своїм мріям. День ідеально підходить для того, щоб досхочу помріяти про майбутнє, опрацьовуючи найнестандартніші, навіть фантастичні ходи – згодом Козеріг зуміє втілити багато з цих неймовірних задумів у життя.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій просто повинен внести в своє життя свіжий струмінь! Зірки радять йому вирватися із замкнутого кола рутини, зробивши щось не так, як завжди. Будь-які незвичайні починання Водолія будуть підтримані, неважливо, про що йдеться: про спробу змінити своє життя, перефарбувати волосся або лише змінити маршрут по дорозі на роботу. Експериментуючи, Водолій здатний досягти багато чого. Ну а, залишивши все як є, залишиться при своєму.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Рибам є чудова можливість завести перспективне знайомство з прицілом на далеку перспективу! Цілком ймовірно, що це знайомство виявиться романтичним, проте зірки радять Рибам не нехтувати і будь-якими іншими знайомствами - і дружніми, і діловими. Нові зв'язки здатні виявитися дуже корисними і можуть ще довгий час відігравати життя Риб важливу роль!