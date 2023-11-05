Прогноз погоди у Харкові на 5 листопада

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, вночі 15 - 20 м/с; вдень 7 - 12 м/с, місцями пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 10 - 15° тепла, вдень 14 - 19°.
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День надасть масу можливостей для нових приємних знайомств, що ні до чого не зобов'язують, флірту та любовних ігор.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
У першу неділю листопада відзначають День працівника соціальної сфери України.
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