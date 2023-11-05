05.11.2023 06:08 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 листопада

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, вночі 15 - 20 м/с; вдень 7 - 12 м/с, місцями пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 10 - 15° тепла, вдень 14 - 19°.

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Народні прикмети

Якщо випадала сніжна крупа чи град, то вважалось, що 22 листопада зима на ноги встане.

Дощ віщує хороший урожай наступного року.