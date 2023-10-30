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30.10.2023  20:42   Дмитро Колонєй

На Харківщині правоохоронці та волонтери евакуювали десятки дорослих та дітей з-під обстрілів

Поліцейські вивозять мешканців Харківщини, які підлягають обов'язковій евакуації.

Евакуювали десятки дорослих та дітей з-під обстрілів на Харківщині правоохоронці та волонтери
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції мешканці Куп'янської територіальної громади вже тривалий час потерпають від постійних обстрілів та за рішенням влади підлягають обов'язковій евакуації.
 
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Евакуювали десятки дорослих та дітей з-під обстрілів на Харківщині правоохоронці та волонтери      
Особлива увага приділяється сім’ям з дітьми. Поліцейські ювенальної превенції, полку поліції особливого призначення, Куп’янського районного відділу поліції спільно з волонтерами та органами місцевої влади вивезли з територіальної громади 21 людину, з яких 12 дітей. 
 
Евакуювали десятки дорослих та дітей з-під обстрілів на Харківщині правоохоронці та волонтери
 
Всіх евакуйованих доставили до безпечних місць.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  евакуація, діти, харків, обстріл
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