04.11.2023 17:43 Дмитро Колонєй

Вибух на подвір’ї: у передмісті Харкова підірвався чоловік

Людина під Харковом отримала числені травми та поранення.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, 4 листопада 2023 року в результаті вибуху невідомого предмету отримав поранення 51-річний мешканець с. Черкаські Тишки Харківського району.

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За попередніми даними, чоловік 1972 року народження, натрапив на вибуховий пристрій на власному подвір’ї. Наразі постраждалий перебуває у лікарні.

Діагноз: закрита черепномозкова та вибухова травма, політравма, множинні рвані рани обличчя, відкритий перелом лівого передпліччя, відкритий перелом лівої гомілки, множинні рвані рани правої верхньої та нижньої кінцівок.

Рятувальники звертаються до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".