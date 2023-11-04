04.11.2023 17:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині намагаються наступати танкова та загальновійськова армії росіян

Ворог несе трати на Харківщині, намагаючись створити умови для захоплення Куп'янська.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник

продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська.

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На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії і наразі проводить перегрупування.

Сили оборони професійно виконують задачі - за останній тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими - 220, пораненими - 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон.