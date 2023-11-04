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04.11.2023  17:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині намагаються наступати танкова та загальновійськова армії росіян

Ворог несе трати на Харківщині, намагаючись створити умови для захоплення Куп'янська.

Намагаються наступати танкова та загальновійськова армії росіян на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, силами 6 загальновійськової та 1 танкової армій противник
продовжує вести наступальні дії в районі Куп'янського лісу, Першотравневого та Орлянського. Нарощує зусилля із захоплення панівних висот, оволодіння Синьківки та створення сприятливих умов для захоплення Куп'янська.
 
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На ділянці Ягідне - Куп'янськ-Вузловий противник зазнав значних втрат, зупинив активні дії і наразі проводить перегрупування.
 
Сили оборони професійно виконують задачі - за останній тиждень на Куп'янському напрямку втрати окупантів сягнули в особовому складі 583 осіб, із них убитими - 220, пораненими - 358, 5 військовослужбовців противника захоплено в полон.
 
Источник:   Телеграм-канал Олександра Сирського
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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