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04.11.2023  16:00   Дмитро Колонєй

У РФ триває активне протистояння силових структур

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, зазначивши, що події в РФ стали ударом для Путіна.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, за словамипредставника воєнної розвідки Андрія Юсова, коментуючи антиізраїльські заворушення в Махачкалі, РФ здавна є і залишається одним з ключових центрів ксенофобії та антисемітизму у світі.
 
Махачкала стала певним апогеєм. І перед тим, і після того по Північному Кавказу, що наразі підконтрольний Росії, прокотилась ціла низка антисемітських і ксенофобських акцій.
 
Андріц Юсов нагадав про масові єврейські погроми на початку ХХ  століття, які були організовані та контрольовані тодішньою російською спецслужбою ― царською охранкою.
 
Він підкреслив очевидність причетністі спецслужб РФ до нинішніх махачкалинських антисемітських виступах.  
 
«Уявити собі, що в диктаторській Росії,  ось так несподівано дорослі чоловіки можуть зібратись і почати щось громити, а силові структури будуть за цим мовчки спостерігати ― було б наївно. Це організований процес», ― наголосив Андрій Юсов.
 
Він не виключив, що цей процес може бути пов’язаний з певним протистоянням всередині силових структур РФ
 
«Ці події, як і спроба заколоту пріґожина, персонально для путіна і для його режиму ― дуже серйозний удар», ― сказав представник воєнної розвідки України.
 
Антисемітські заворушення у Дагестані Москва може використати для посилення тиску  на поневолені нею народи.
 
«Це може бути провокацією для посилення репресій і придушення потенційних протестних настроїв на Північному Кавказі, на території Дагестану, Чечні, тих народів і республік, які потенційно найбільше готові для продовження боротьби за власну незалежність і права», ― пояснив Андрій Юсов.
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, провокація, рф
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