04.11.2023 15:35 Дмитро Колонєй
Під час розмінування Харківщини загинув 21 сапер
Російська вибухівка ледь не щодня призводить до травмувань чи загибелі людей.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, сапери ДСНС знешкодивши з початку війни вже близько 450 тисяч вибухонебезпечних предметів і 3 тисячі авіабомб.
На жаль, міни та інші вибухонебезпечні предмети забирають і життя саперів. За час повномасштабного вторгнення загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовано.
Завдяки міжнародній допомозі у ДСНС функціонують 17 машин механізованого розмінування. Ця техніка в рази прискорює процес розмінування і вже очистила 456 га, але головне – захищає піротехніків і зберігає їхні життя.
Лише минулого місяця вдалося уникнути можливих трагедій: техніка отримала пошкодження, але людей не зачепило.
Зокрема, на Харківщині під час робіт з розмінування ліній електропередач в Ізюмському районі дві машини механізованого розмінування підірвалися на мінах.
Техніку можна відремонтувати або замінити, тоді як життя кожної людини – єдине.
Масштаби агресії РФ та, як наслідок, замінування потребують більшої кількості спеціальної техніки. Діалог з іноземними партнерами щодо потреб у сфері розмінування безперервно триває. Разом ми можемо більше!
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