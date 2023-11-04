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04.11.2023  15:35   Дмитро Колонєй

Під час розмінування Харківщини загинув 21 сапер

Російська вибухівка ледь не щодня призводить до травмувань чи загибелі людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, сапери ДСНС знешкодивши з початку війни вже близько 450 тисяч вибухонебезпечних предметів і 3 тисячі авіабомб.
 
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На жаль, міни та інші вибухонебезпечні предмети забирають і життя саперів. За час повномасштабного вторгнення загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовано.
 
Завдяки міжнародній допомозі у ДСНС функціонують 17 машин механізованого розмінування. Ця техніка в рази прискорює процес розмінування і вже очистила 456 га, але головне – захищає піротехніків і зберігає їхні життя.
 
Лише минулого місяця вдалося уникнути можливих трагедій: техніка отримала пошкодження, але людей не зачепило. 
 
Зокрема, на Харківщині під час робіт з розмінування ліній електропередач в Ізюмському районі дві машини механізованого розмінування підірвалися на мінах. 
 
Техніку можна відремонтувати або замінити, тоді як життя кожної людини – єдине. 
 
Масштаби агресії РФ та, як наслідок, замінування потребують більшої кількості спеціальної техніки. Діалог з іноземними партнерами щодо потреб у сфері розмінування безперервно триває. Разом ми можемо більше!
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  агрессия россии, міни, харків
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