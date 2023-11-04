04.11.2023 15:35 Дмитро Колонєй

Під час розмінування Харківщини загинув 21 сапер

Російська вибухівка ледь не щодня призводить до травмувань чи загибелі людей.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, сапери ДСНС знешкодивши з початку війни вже близько 450 тисяч вибухонебезпечних предметів і 3 тисячі авіабомб.

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На жаль, міни та інші вибухонебезпечні предмети забирають і життя саперів. За час повномасштабного вторгнення загинув 21 сапер ДСНС, ще 77 травмовано.

Завдяки міжнародній допомозі у ДСНС функціонують 17 машин механізованого розмінування. Ця техніка в рази прискорює процес розмінування і вже очистила 456 га, але головне – захищає піротехніків і зберігає їхні життя.

Лише минулого місяця вдалося уникнути можливих трагедій: техніка отримала пошкодження, але людей не зачепило.

Зокрема, на Харківщині під час робіт з розмінування ліній електропередач в Ізюмському районі дві машини механізованого розмінування підірвалися на мінах.

Техніку можна відремонтувати або замінити, тоді як життя кожної людини – єдине.

Масштаби агресії РФ та, як наслідок, замінування потребують більшої кількості спеціальної техніки. Діалог з іноземними партнерами щодо потреб у сфері розмінування безперервно триває. Разом ми можемо більше!