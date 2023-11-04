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04.11.2023  14:37   Дмитро Колонєй

Сотні тисяч послуг надали соціальні працівники Харкова

Про це поінформували в Управлінні з соціальних питань Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, комунальні заклади Харкова, підпорядковані Управлінню з соціальних питань, з початку року надали близько 715 тис. послуг.
 
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Так, понад 19 тис. мешканців міста скористалися послугами терцентрів, соціального готелю, міських центрів реінтеграції бездомних осіб та комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь». 
 
 
Найбільш популярними є послуги:
  • догляд вдома,
  • соціальна адаптація,
  • консультування,
  • натуральна допомога,
  • нічне перебування,
  • тимчасове проживання та ін. 
 
З 2014 року соціальні заклади міста активно залучені до надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам,
З початком війни додалася ще одна категорія підопічних - покинуті родичами особи похилого віку та особи з інвалідністю, які потребують догляду.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  допомога, агрессия россии, харків
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