04.11.2023 14:37 Дмитро Колонєй

Сотні тисяч послуг надали соціальні працівники Харкова

Про це поінформували в Управлінні з соціальних питань Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, комунальні заклади Харкова, підпорядковані Управлінню з соціальних питань, з початку року надали близько 715 тис. послуг.

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Так, понад 19 тис. мешканців міста скористалися послугами терцентрів, соціального готелю, міських центрів реінтеграції бездомних осіб та комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь».

Найбільш популярними є послуги:

догляд вдома,

соціальна адаптація,

консультування,

натуральна допомога,

нічне перебування,

тимчасове проживання та ін.

З 2014 року соціальні заклади міста активно залучені до надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам,

З початком війни додалася ще одна категорія підопічних - покинуті родичами особи похилого віку та особи з інвалідністю, які потребують догляду.