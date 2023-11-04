04.11.2023 14:37 Дмитро Колонєй
Сотні тисяч послуг надали соціальні працівники Харкова
Про це поінформували в Управлінні з соціальних питань Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, комунальні заклади Харкова, підпорядковані Управлінню з соціальних питань, з початку року надали близько 715 тис. послуг.
Так, понад 19 тис. мешканців міста скористалися послугами терцентрів, соціального готелю, міських центрів реінтеграції бездомних осіб та комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь».
Найбільш популярними є послуги:
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догляд вдома,
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соціальна адаптація,
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консультування,
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натуральна допомога,
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нічне перебування,
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тимчасове проживання та ін.
З 2014 року соціальні заклади міста активно залучені до надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам,
З початком війни додалася ще одна категорія підопічних - покинуті родичами особи похилого віку та особи з інвалідністю, які потребують догляду.
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