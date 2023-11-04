04.11.2023 14:00 Дмитро Колонєй

Стало відомо, де до кінця року відновлять багатоповерхівки на Харківщині

Відремонтують десятки багатоквартирних будівель на Харківщині.



Стало відомо, де до кінця року відновлять багатоповерхівки на Харківщині



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов поінформував, що у регіоні відновлюють 48 багатоквартирних будинків..

Загалом цьогоріч у регіоні тривають роботи з відновлення 62 об’єктів, пошкоджених внаслідок дій російських окупантів. На їх ремонт виділено 1 мільярд 162 мільйони гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

«Один об’єкт фінансувався виключно за кошти місцевого бюджету – це будинок у Чугуєві, відновлення якого закінчили наприкінці серпня», - зазначив Євген Іванов.

Серед об’єктів житлового фонду відновлюють 48 багатоквартирних будинків:

Закінчили роботи у соціальному гуртожитку в Золочеві, будинку в Старому Салтові та 2 будинках у місті Дергачі.

у соціальному гуртожитку в Золочеві, будинку в Старому Салтові та 2 будинках у місті Дергачі. На завершальній стадії перебуває 12 об'єктів: 2 будинки в Лозовій, 2 – в Старому Салтові, по 1 – в Чугуєві та Новій Гусарівці, 6 – у Дергачах.

перебуває 12 об'єктів: 2 будинки в Лозовій, 2 – в Старому Салтові, по 1 – в Чугуєві та Новій Гусарівці, 6 – у Дергачах. Упродовж листопада буде завершено 9 будинків у Дергачах, 14 об’єктів у Старому Салтові та 1 – в Балаклії.

9 будинків у Дергачах, 14 об’єктів у Старому Салтові та 1 – в Балаклії. Розпочаті роботи із відновлення 3 будинків у Руській Лозовій та 3 – в Ізюмі. Також 2 об'єкти є перехідними на наступний рік – це багатоквартирні будинки в Докучаєвському та Рогані», - пояснив Євген Іванов.

На Харківщині зараз відновлюють

8 закладів охорони здоров’я коштом фонду ліквідації наслідків збройної агресії: обласну дитячу лікарню, Центр первинної медико-санітарної допомоги в місті Дергачі, а також 6 амбулаторій – у селищі Старий Салтів, селах Лісне, Малі Феськи, Черкаська Лозова.

Роботи повністю завершені в селах Руська Лозова та Великі Проходи. За кошти обласного бюджету проводиться ремонт в обласній травматологічній лікарні.

Тривають роботи з відновлення адміністративних будівель у місті Ізюм та селі Руська Лозова.

За планом завершити ремонт об’єктів мають у жовтні-листопаді наступного року.

Тривають роботи з відновлення 3 закладів освіти

в Старому Салтові,

Мерефі та

Люботині.

В Чугуєві – триває процедура отримання дозволу на виконання будівельних робіт.