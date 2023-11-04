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04.11.2023  13:19   Дмитро Колонєй

Школярка з Харкова стала чемпіонкою світу з пілонного спорту

Юна спортсменка з Харкова успішно виступила на світовій першісті.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учениця Харківського ліцею №144 з Салтівського району Марія Межирицька виграла Чемпіонат світу з пілонного спорту.

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Источник:   Міськрада
 Тэги:  спорт, перемога, харків
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