04.11.2023 13:19 Дмитро Колонєй

Школярка з Харкова стала чемпіонкою світу з пілонного спорту

Юна спортсменка з Харкова успішно виступила на світовій першісті.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, учениця Харківського ліцею №144 з Салтівського району Марія Межирицька виграла Чемпіонат світу з пілонного спорту.

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