04.11.2023 12:50 Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 11

Богодухів - 10

Коломак - 08

Великий Бурлук - 11

Печеніги - 11

Слобожанське - 14

Куп’янськ - 10

Красноград - 12

Лозова - 11

Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 3 листопада.