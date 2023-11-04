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04.11.2023  12:50   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 4 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в Харкові та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Стало відомо, який радіаційний фон в Харкові та області на 4 листопада

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 4 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • Харків - 11
  • Золочів - 11
  • Богодухів - 10
  • Коломак - 08
  • Великий Бурлук - 11
  • Печеніги - 11
  • Слобожанське - 14
  • Куп’янськ - 10
  • Красноград - 12
  • Лозова - 11
  • Ізюм - 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 3 листопада.

 

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, рівень, харків
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