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04.11.2023  12:00   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав з професійним святом працівників залізничного транспорту

Мер Харкова звернувся з вітальним словом до Дня залізничника.


Ігор Терехов привітав з професійним святом працівників залізничного транспорту
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов вітає працівників залізничного транспорту з Днем залізничника.
 
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«Ваша робота в мирний час приносила людям чимало можливостей подорожувати та відкривати нові горизонти. Але особливо відповідальною та важливою ваша діяльність стала під час війни, адже завдяки вам українці могли рятувати свої життя. Я вдячний усім залізничникам за героїзм, копітку працю та за те, що ви зберігаєте нашу країну в русі.
 
Бажаю вам благополуччя, натхнення та доріг, що ведуть у щасливе майбутнє. Миру всім нам!» - говориться у привітанні.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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