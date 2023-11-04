04.11.2023 12:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав з професійним святом працівників залізничного транспорту

Мер Харкова звернувся з вітальним словом до Дня залізничника.



Ігор Терехов привітав з професійним святом працівників залізничного транспорту



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов вітає працівників залізничного транспорту з Днем залізничника.

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«Ваша робота в мирний час приносила людям чимало можливостей подорожувати та відкривати нові горизонти. Але особливо відповідальною та важливою ваша діяльність стала під час війни, адже завдяки вам українці могли рятувати свої життя. Я вдячний усім залізничникам за героїзм, копітку працю та за те, що ви зберігаєте нашу країну в русі.

Бажаю вам благополуччя, натхнення та доріг, що ведуть у щасливе майбутнє. Миру всім нам!» - говориться у привітанні.