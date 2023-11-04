04.11.2023 12:00 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов привітав з професійним святом працівників залізничного транспорту
Мер Харкова звернувся з вітальним словом до Дня залізничника.
Ігор Терехов привітав з професійним святом працівників залізничного транспорту
Як повідомляє РЕДПОСТ
, мер Харкова Ігор Терехов вітає працівників залізничного транспорту з Днем залізничника.
«Ваша робота в мирний час приносила людям чимало можливостей подорожувати та відкривати нові горизонти. Але особливо відповідальною та важливою ваша діяльність стала під час війни, адже завдяки вам українці могли рятувати свої життя. Я вдячний усім залізничникам за героїзм, копітку працю та за те, що ви зберігаєте нашу країну в русі.
Бажаю вам благополуччя, натхнення та доріг, що ведуть у щасливе майбутнє. Миру всім нам!» - говориться у привітанні.
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