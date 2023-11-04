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04.11.2023  11:07   Дмитро Колонєй

На Харківщині поліцейський служив окупантам, а потім втік

Правоохоронці оголосили підозру мешканцю Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 30-річний мешканець Купʼянська,  який до вторгнення РФ був звільнений з поліції, а потім залишився офіційно непрацевлаштованим, під час окупації іста перейшов на бік ворога:
 
  • добровільно обійняв посаду «и.о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области». 
  • здійснював пропускний режим на російських блокпостах, розташованих на території м. Купʼянська та Купʼянського району,
  • проводив перевірки за заявами місцевих мешканців щодо вчинення кримінальних правопорушень. оформлював все у відповідності до російського законодавства. 
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Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про колишню поліцейську з Купʼянська, яка добровільно пішла працювати на окупантів.
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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