04.11.2023 11:07 Дмитро Колонєй
На Харківщині поліцейський служив окупантам, а потім втік
Правоохоронці оголосили підозру мешканцю Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 30-річний мешканець Купʼянська, який до вторгнення РФ був звільнений з поліції, а потім залишився офіційно непрацевлаштованим, під час окупації іста перейшов на бік ворога:
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добровільно обійняв посаду «и.о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
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здійснював пропускний режим на російських блокпостах, розташованих на території м. Купʼянська та Купʼянського району,
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проводив перевірки за заявами місцевих мешканців щодо вчинення кримінальних правопорушень. оформлював все у відповідності до російського законодавства.
Наразі підозрюваний переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.
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