03.11.2023 18:50 Віталій Хінєвіч

Колишня поліцейська з Купʼянська добровільно пішла працювати на окупантів

Перебуваючи в окупованому місті Куп‘янськ, зрадниця здійснювала патрулювання, забезпечувала прийом заяв та повідомлень про злочини і події та їх документальне оформлення відповідно до російського законодавства, а також чергувала у незаконному правоохоронному органі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слідством встановлено, що у червні минулого року обвинувачена, будучи старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Куп’янського РВП ГУНП в області, зрадила присязі та з власної ініціативи пішла на співпрацю з ворогом.

Згодом жінка вже «официально трудоустроилась» та стала «и. о. старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска» в «УВД ВГА Харьковской области». На «посаді» вона переважно займалась заведенням розшукових справ відповідно до російського законодавства.

Згодом вона обійняла посаду «старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)» в окупаційному «правоохоронному» органі.

Зрадниця навіть охороняла «порядок» у школі у Куп’янську під час проведення «Праздника первого звонка». Служіння на вірність українському народу зрадниця проміняла на зарплату в 60 тисяч російських рублів на місяць.

Обвинувачену звільнено з органів Національної поліції України. Наразі вона перебуває у розшуку. Обвинувальний акт розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

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