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03.11.2023  18:15   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов нагородив харківських залізничників

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 3 листопада, привітав з прийдешнім професійним святом працівників залізничного транспорту.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Мер зазначив, що в перші місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну залізничники врятували дуже багато життів.
 
«Я пам’ятаю, як завдяки вам харків’яни з маленькими дітьми евакуйовувалися з міста. Пам’ятаю, як під обстрілами приїжджали вагони з гуманітарною допомогою, і ми тунелями доставляли її до станцій метрополітену. Завдяки вам була організована і воєнна логістика. Я вдячний вам за героїзм та вашу щоденну роботу, яка наближає перемогу України», - зазначив Ігор Терехов.
 
З нагоди професійного свята мер вручив залізничникам нагороди міської ради.
 
Нагадаємо, День залізничника в Україні відзначається щороку 4 листопада.
 
 
 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківській міський голова Ігор Терехов привітав захісників України з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов
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