03.11.2023 18:15 Віталій Хінєвіч
Ігор Терехов нагородив харківських залізничників
Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 3 листопада, привітав з прийдешнім професійним святом працівників залізничного транспорту.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Мер зазначив, що в перші місяці повномасштабного вторгнення росії в Україну залізничники врятували дуже багато життів.
«Я пам’ятаю, як завдяки вам харків’яни з маленькими дітьми евакуйовувалися з міста. Пам’ятаю, як під обстрілами приїжджали вагони з гуманітарною допомогою, і ми тунелями доставляли її до станцій метрополітену. Завдяки вам була організована і воєнна логістика. Я вдячний вам за героїзм та вашу щоденну роботу, яка наближає перемогу України», - зазначив Ігор Терехов.
З нагоди професійного свята мер вручив залізничникам нагороди міської ради.
Нагадаємо, День залізничника в Україні відзначається щороку 4 листопада.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що Харківській міський голова Ігор Терехов привітав
захісників України з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.
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