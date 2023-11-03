03.11.2023 17:45 Віталій Хінєвіч
У Чугуївському районі вивозили незаконно видобуту рибу з водоймища
Інцидент стався у селищі міського типу Печеніги поблизу греблі Печенізького водосховища.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
2 листопада о 13 годині було виявлено громадянина який, здійснював вивезення з водойми незаконно добуті водні біоресурси, а саме: судак - 28 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 25,4 кг.
На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 100 438 грн. Незаконно добуті водні біоресурси вилучено. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР.
Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що заборона
на вилов риби у зимувальних ямах встановлена з 1 листопада 2023 року та до початку весняно-літнього нерестового періоду у 2024 році.
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