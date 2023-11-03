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03.11.2023  17:45   Віталій Хінєвіч

У Чугуївському районі вивозили незаконно видобуту рибу з водоймища

Інцидент стався у селищі міського типу Печеніги поблизу греблі Печенізького водосховища.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
2 листопада о 13 годині було виявлено громадянина який, здійснював вивезення з водойми незаконно добуті водні біоресурси, а саме: судак - 28 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 25,4 кг.
 
На особу складено протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Збитки, завдані рибному господарству України, складають  100 438 грн. Незаконно добуті водні біоресурси вилучено. За даним фактом відомості внесені до ЄРДР.
 
Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що заборона на вилов риби у зимувальних ямах встановлена з 1 листопада 2023 року та до початку весняно-літнього нерестового періоду у 2024 році.
 
Источник:   Рибоохоронний патруль Харківської області
 Тэги:  події, харків
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