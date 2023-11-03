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03.11.2023  19:20   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти: Плетенівка, Вовчанськ, Бологівка Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак. 
 
Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки, Петропавлівки, Новоосинового та Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що колишня поліцейська з Купʼянська добровільно пішла працювати на окупантів.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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