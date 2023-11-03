На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії

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Гороскоп на 3 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.

Прогноз погоди у Харкові на 3 листопада З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.