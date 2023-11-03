03.11.2023 20:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові відзначили працівників соціальної сфери

Урочистості з нагоди Дня працівника соціальної сфери сьогодні, 3 листопада, відбулися у Салтівському, Немишлянському та Шевченківському районах, передає РЕДПОСТ .

Харківський міський голова Ігор Терехов подякував соціальним працівникам міста за чуйність і турботу про самотніх людей, осіб з інвалідністю, переселенців, дітей і т. д.

«Дякую кожному з вас за напружену і важку роботу! На вас лежить величезне навантаження, особливо під час війни. Але хто б і коли не звернувся до вас по допомогу, ви завжди її надаєте - піклуєтеся, підтримуєте людей у найважчих ситуаціях, з якими впоратися самим їм просто не під силу», - зазначив Ігор Терехов.

Кращі працівники соціальної сфери були відзначені Подяками міського голови.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 3 листопада, привітав з прийдешнім професійним святом працівників залізничного транспорту.