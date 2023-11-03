03.11.2023 21:15 Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство Харкова отримало сучасне обладнання

КП «Харківводоканал» отримав партію сучасних датчиків тиску для встановлення на контрольних точках водопровідної мережі міста від ДП «Сіменс Україна», передає РЕДПОСТ .

За словами директора департаменту ДП «Сіменс Україна» Сергія Дворника, керівництво підприємства, за сприяння благодійного фонду «Юнайтед Юкрейн», прекрасно розуміючи всі складнощі роботи «Харківводоканалу» у воєнний час, надало високотехнологічне обладнання та надалі планує розвивати такі гуманітарні проєкти.

У свою чергу, головний інженер підприємства Володимир Паболков від імені генерального директора КП «Харківводоканал» Віталія Панова подякував керівництву ДП «Сіменс Україна» за своєчасну і таку необхідну допомогу.

«З початком невщухаючої ворожої агресії водопровідному господарству міста завдаються серйозної руйнування та пошкодження. Часто, внаслідок обстрілів, виходять з ладу і датчики тиску, які відіграють велику роль у процесі водопостачання харків'ян. Тому, це сучасне обладнання дуже нам доречне», - підкреслив Володимир Паболков.

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