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03.11.2023  21:15   Віталій Хінєвіч

Комунальне підприємство Харкова отримало сучасне обладнання

КП «Харківводоканал» отримав партію сучасних датчиків тиску для встановлення на контрольних точках водопровідної мережі міста від ДП «Сіменс Україна», передає РЕДПОСТ .

 
За словами директора департаменту ДП «Сіменс Україна» Сергія Дворника, керівництво підприємства, за сприяння благодійного фонду «Юнайтед Юкрейн», прекрасно розуміючи всі складнощі роботи «Харківводоканалу» у воєнний час, надало високотехнологічне обладнання та надалі планує розвивати такі гуманітарні проєкти.  
 
У свою чергу, головний інженер підприємства Володимир Паболков від імені генерального директора КП «Харківводоканал» Віталія Панова подякував керівництву ДП «Сіменс Україна» за своєчасну і таку необхідну допомогу.
 
«З початком невщухаючої ворожої агресії водопровідному господарству міста завдаються серйозної руйнування та пошкодження. Часто, внаслідок обстрілів, виходять з ладу і датчики тиску, які відіграють велику роль у процесі водопостачання харків'ян. Тому, це сучасне обладнання дуже нам доречне», - підкреслив Володимир Паболков.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'ян закликають дотримуватись правил експлуатації каналізації.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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