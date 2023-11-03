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03.11.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо ситний та швидкий курячий салат із шинкою

Рецепт смачної та практичної страви.

 
Як приготувати курячий салат із шинкою
 
Як пише РЕДПОСТ, поживний салат виготовляється з доступних продуктів і не вимагає особливих витрат часу. Заправляється він обов'язково майонезом і часником. Не дієтичний, але дозволяє швидко вгамувати голод і побалувати себе смачненьким.
 
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Курячий салат з шинкою

 

Продукти:

  • куряче філе 200 грам (відварене)
  • шинка 70 грам
  • печериці 200 грам
  • яйця 5 штук
  • цибуля 1 штука
  • корейська морква - 70 грам
  • майонез 150 грам
  • часник - 2 зубчики
  • сіль, перець за смаком

 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Подрібнити цибулю та печериці.
  2. Перекласти гриби із цибулею в сковороду.
  3. Обсмажити доти, поки зі сковороди не випарується вся вода.
  4. Відварене куряче філе нарізати дрібними кубиками.
  5. Шинку дрібно нарізати.
  6. Обсмажені гриби з цибулею змішати із соломкою моркви, подрібненим часником та майонезом.
  7. Відварити яйця.
  8. Остудити яйця і дрібно нарізати або натерти на великій тертці.
  9. Всі інгредієнти – гриби з цибулею, яйця, куряче філе та шинку – змішати в глибокому салатнику.
  10. Додати майонез, якщо вийшло сухувато.
  11. Поперчити.
  12. Посолити.
  13. Перемішати.
  14. Зверху прикрасити зеленню.
  15. Можна викласти порційно.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати квашені лимони з часником та спеціями на зиму.

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Тэги:  рецепт, салат, філе, яйця, цибуля, морква, часник, курка
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