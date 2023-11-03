03.11.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо ситний та швидкий курячий салат із шинкою
Рецепт смачної та практичної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, поживний салат виготовляється з доступних продуктів і не вимагає особливих витрат часу. Заправляється він обов'язково майонезом і часником. Не дієтичний, але дозволяє швидко вгамувати голод і побалувати себе смачненьким.
Курячий салат з шинкою
Продукти:
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куряче філе 200 грам (відварене)
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шинка 70 грам
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печериці 200 грам
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яйця 5 штук
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цибуля 1 штука
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корейська морква - 70 грам
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майонез 150 грам
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часник - 2 зубчики
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сіль, перець за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Подрібнити цибулю та печериці.
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Перекласти гриби із цибулею в сковороду.
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Обсмажити доти, поки зі сковороди не випарується вся вода.
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Відварене куряче філе нарізати дрібними кубиками.
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Шинку дрібно нарізати.
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Обсмажені гриби з цибулею змішати із соломкою моркви, подрібненим часником та майонезом.
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Відварити яйця.
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Остудити яйця і дрібно нарізати або натерти на великій тертці.
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Всі інгредієнти – гриби з цибулею, яйця, куряче філе та шинку – змішати в глибокому салатнику.
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Додати майонез, якщо вийшло сухувато.
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Поперчити.
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Посолити.
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Перемішати.
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Зверху прикрасити зеленню.
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Можна викласти порційно.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати квашені лимони з часником та спеціями на зиму.
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